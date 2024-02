PlayStation 5: Kündigungswelle trifft Naughty Dog, Insomniac Games und mehr

Autor:, in / PlayStation 5

Weiter geht es mit den Kündigungen in der Spielebranche. Dieses Mal sind unter anderem Naughty Dog und Insomniac betroffen.

Die schlechten Nachrichten aus der Spielebranche reißen nicht ab. Weitere Kündigungen wurden ausgesprochen; dieses Mal betrifft es PlayStation.

Wie PlayStation ankündigte, werden etwa 900 Personen entlassen, was rund 8 Prozent der Belegschaft entspricht. Dieser Schritt sei Teil der Neustrukturierungen innerhalb des Unternehmens, erklärte man.

Betroffen sind dem Update zufolge, das PlayStation-Boss Hermen Hulst veröffentlichte, auch die Teams von Naughty Dog und Insomniac Games sowie die Technology-, Creative- und Support-Teams von PlayStation. Zudem wurden Kündigungen für Guerilla und Firesprite nahegelegt, jedoch wurden dahingehend wohl noch keine Entscheidungen getroffen.

Zwar sind bei PlayStation direkt vorerst vor allem die US-Teams betroffen, doch könnten Arbeitsplätze auch an anderen Standorten weltweit über kurz oder lang von den Kündigungen abgebaut werden.

Wie Hulst angab, befinde sich die PlayStation 5 nun in ihrem vierten Jahr und es sei an der Zeit, kürzer zu treten und danach zu sehen, was man wirklich brauche. Zugleich sie die Branche gravierenden Veränderungen unterworfen, die sich darauf auswirken, wie Spiele entwickelt und gespielt werden.