Nacon: Unternehmen präsentiert neues Lineup und kündigt zwei neue Spiele an

Die diesjährige Bigben Week hat am Montag ihre Türen geöffnet. Sie ist die zentrale Veranstaltung und Möglichkeit der Bigben Gruppe, um Medien und internationalen Partnern ihre Produkte und Ziele zu präsentieren. NACON, die Gamingmarke der Gruppe, hielt eine Pressekonferenz ab, um alle Neuigkeiten und Veränderungen zu verkünden.

Bei der letzten Bigben Week, die aufgrund der Covid-19 Krise im Jahr 2019 stattfand, stellte BIGBEN seine ehrgeizigen Ziele für die kommenden Jahre vor. Die Bigben Week ist eine Gelegenheit, das starke Wachstum des Unternehmens in den letzten drei Jahren und die großen Veränderungen hervorzuheben, die es dabei durchlaufen hat.

EINE EFFEKTIVE STRATEGIE

Die Börsennotierung von NACON im März 2020 brachte mehr als 100 Millionen Euro ein und stärkte die Ambitionen und Ressourcen des Unternehmens.

Im Laufe von drei Jahren hat NACON nicht weniger als 9 Studios erworben. Mit den jüngsten Übernahmen von Midgar Studios und Daedalic Entertainment gehören nun insgesamt 16 Studios zum Unternehmen. Die Marke RIG, die weltweit für ihre Premium-Gaming-Headsets bekannt ist, wurde einschließlich ihres umfassenden Know-Hows im März 2020 in das Unternehmen integriert. Mit dieser Strategie hat NACON seinen Einfluss in der Videospielindustrie deutlich erhöht und sich diverse Kompetenzen in den Bereichen Spiele und Zubehör angeeignet. Dies hat unter anderem zu einer Umsatzsteigerung von 113,1 Millionen Euro im Jahr 2019 auf heute 155,9 Millionen Euro geführt.

ZWEI EXKLUSIVE ANKÜNDIGUNGEN

Die Bigben Week ist auch eine ideale Gelegenheit, um die Aufnahme neuer Titel in den NACON-Spielekatalog anzukündigen. Das Studio Spiders enthüllte GreedFall 2, den neuen Teil des erfolgreichen Franchise, welches bereits mehr als 2 Millionen Exemplare verkaufte.

Die zweite wichtige neue Ankündigung kam vom Entwicklungsstudio KT Racing, welches den nächsten WRC-Titel mit WRC Generations bekannt gab, deren Veröffentlichung für den 13. Oktober geplant ist.

DAS BISLANG EHRGEIZIGSTE LINEUP

Einige der ehrgeizigsten Projekte dieses Jahres stammen aus dem Action-Adventure-Genre, darunter Der Herr der Ringe: Gollum. Dieses epische Erlebnis, das vom Studio Daedalic entwickelt wird und 2022 erscheinen soll, wurde auf der Bigben Week zum ersten Mal vorgestellt.

Am 19. Mai wird Vampire: The Masquerade – Swansong, das storybasierte RPG des Studios Big Bad Wolf, veröffentlicht. Es kombiniert die Erkundung einer Vielzahl von Umgebungen, sorgfältig ausgearbeitete Dialoge, komplexe Rätsel und eine verzweigte Geschichte, in der jede Entscheidung Konsequenzen hat.

Steelrising, das kampforientierte Action-RPG des Studios Spiders, lässt einen in die Rolle der zentralen Figur in einem alternativen Universum schlüpfen, in dem Paris unter dem Joch eines tyrannischen Königs zittert. Als Aegis müssen die Netze der Intrigen entwirrt werden, um dem Wahnsinn eines einzelnen Mannes ein Ende zu bereiten und der Französischen Revolution zu einem triumphalen Ende zu verhelfen. Einige der Story-Elemente des Spiels, das am 8. September erscheinen soll, werden in einem Story-Trailer vorgestellt: Was wäre, wenn die Französische Revolution gescheitert wäre? Und was wäre, wenn der wahnsinnige König Ludwig XVI. eine Automatenarmee entwickelt hätte, die den Zorn des Volkes im Keim ersticken könnte?

Jonathan Jacques-Belletête, Creative Director des Studios Rogue Factor, nimmt an der Bigben Week teil, um über sein neues, kürzlich angekündigtes Projekt Hell is Us zu sprechen. Das Spiel ist ein Pionier eines neuen Genres mit einer Mischung aus Action und Erkundung, bei der Urteilsvermögen und Neugierde eingesetzt werden müssen, um in der Geschichte voranzukommen.

Blood Bowl 3 (Cyanide) bietet Fans des Warhammer-Universums und taktischer Spiele einen perfekten Cocktail aus Sport, Strategie und heroischer Fantasie.

Clash: Artifacts of Chaos (ACE Team) bringt eine einzigartige Mischung aus Erkundung und unbewaffnetem Kampf in das Action-Adventure-Segment von NACON, in der geheimnisvollen und skurrilen Welt von Zenozoik.

Mit Zorro The Chronicles (BKOM) kehrt der berühmte Selbstjustizler in einem Spiel zurück, das sich sowohl an nostalgische Eltern als auch an Kinder richtet, die ihre ersten Schritte im Action-Adventure-Bereich machen. Die offizielle Videospieladaption der Zeichentrickserie soll am 16. Juni veröffentlicht werden.

Racing

Parallel zur Entwicklung von Test Drive Unlimited Solar Crown durch die KT Racing Teams hat NACON WRC Generations angekündigt. Der neueste Teil der Reihe, der für den 13. Oktober geplant ist, enthält eine breite Palette von neuen Funktionen, wie die Einführung von Hybrid-Autos, mehrere Motor-Mapping-Konfigurationen und ein neues Liga-System.

Sport

In diesem Jahr bietet die NACON mehrere Disziplinen an, darunter Session: Skate Sim, eine Skateboard-Simulation mit innovativem Gameplay, die einen ins Skateboarding der 90er Jahre entführt. Außerdem werden die Radsportspiele Tour de France 2022 und Pro Cycling Manager 2022 ausgestellt, die noch vor ihrem Erscheinungstermin am 9. Juni einen Einblick in ihr Gameplay geben.

Simulation

Mit Chef Life bietet NACONs Simulations-Segment einen neuen Hauch von Immersion und kulinarischer Kreativität. Das Spiel, das offizielle Elemente des MICHELIN-Guides enthält, lässt jeden eigene Gerichte entwerfen, während das Restaurant der Träume eröffnet und geleitet wird.

NEUES ZUBEHÖR

Die Qualität von NACONs professionellen Controllern wird von vielen Spielern auf der ganzen Welt anerkannt und das Unternehmen erweitert seine Produktpalette mit vielen neuen Produkten für jede Konsole.

NACON für Xbox

NACONs Familie offizieller Peripheriegeräte für die XboxSeries X|S und XboxOne, die 2021 auf den Markt kam, ist sowohl in Europa als auch in Nordamerika ein großer Erfolg. Das Sortiment wird um eines der Starprodukte des Jahres, den DAIJA Arcade Stick, erweitert, wobei die offizielle Xbox-Version Ende 2022 erhältlich sein wird.

Cloud Gaming ist ein Schwerpunkt für NACON, das seit Monaten eng mit den wichtigsten Akteuren des Sektors zusammenarbeitet, um ein innovatives mobiles Spielerlebnis zu bieten. Die iOS-Version der MGX-Serie, die bereits auf Xbox und Android verfügbar ist, wird Ende des Jahres erhältlich sein.

Zu den weiteren Neuheiten, die bis Ende des Jahres in den Regalen stehen sollen, gehören der Revolution X Pro Controller in den Ausführungen Weiß und Camouflage sowie neue Versionen des Pro Compact. Der Pro Compact COLORLIGHT mit seinen 6 LEDs in vollständig anpassbaren Farben ist einer der wichtigsten neuen NACON-Artikel für Xbox.

NACON für PlayStation

Nach dem Verkauf von mehr als 5 Millionen offiziellen Controllern für PlayStation 4 seit der Einführung der Produktreihe im Jahr 2016 hat NACON sein erstes offizielles Zubehör für PlayStation 5 vorgestellt: den DAIJA Arcade Stick. Fighting-Fans lieben bereits die PlayStation 4-Version aufgrund der Qualität der Komponenten und des Designs, und jetzt ist der DAIJA mit einer verbesserten, noch stärker anpassbaren Version zurück, die eine Software zur Profilerstellung integriert. Der DAIJA Arcade Stick für PlayStation 5 wird ab Ende 2022 erhältlich sein und basiert erneut auf dem Know-how der französischen Profispielerin Kayane, der Botschafterin der Marke. Er ist auch mit PlayStation 4 und PC kompatibel.

NACON für Nintendo Switch

Unter der Marke BIGBEN ist die Nintendo Switch-Zubehörfamilie eine der umfassendsten auf dem Markt. Es gibt eine große Auswahl an Nintendo Switch-, Nintendo Switch Lite- und Nintendo Switch OLED-kompatiblen Taschen, von denen viele unter offizieller Lizenz (Metroid Dread, The Legend of Zelda, Mario Kart) vorgestellt wurden.

RIG

RIG ist eine Premium-Gaming-Zubehörmarke und führend im Bereich Turnier-Audio für professionelles Gaming. Durch die Übernahme der Marke durch NACON im Jahr 2020 profitiert RIG von NACONs umfangreicher Erfahrung im Gaming-Bereich und bleibt gleichzeitig seinen Markenpfeilern – Leistung, Innovation und Design – treu.

RIG erwartet ein großes Jahr mit der Einführung der PRO-Serie von Headsets, einschließlich des 300 PRO, 500 PRO und 800 PRO. Während der Bigben Week können Presse und Partner mehr über die Marke erfahren und eine exklusive Vorschau auf das 800 PRO erhalten, das erste Headset von RIG mit einer multifunktionalen Ladestation.