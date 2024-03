Dragon Ball FighterZ: Kostenloses Upgrade mit Rollback Netcode und mehr

Bandai Namco Entertainment Inc. gibt bekannt, dass das von Arc System Works entwickelte Fighting Game Dragon Ball FighterZ ab sofort auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist.

Die neuen Versionen wurden grafisch aufgewertet und fügen einen Rollback Netcode für den Online-Modus zum Spiel hinzu. Spielende, die die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One besitzen, können von einem kostenlosen Upgrade Gebrauch machen.

Die neuen Versionen von Dragon Ball FighterZ nutzen die Stärken ihrer Plattformen und kommen mit noch detaillierterer Grafik daher. Auch die Reaktion auf Spieler-Inputs wird dadurch verbessert. Zusätzlich ermöglichen die Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC dank der Implementierung des Rollback Netcodes ein flüssigeres Spielen des Online-Modus und eine verbesserte Performance bei Matches.

Spielende können entweder digital über den PlayStation Store von PlayStation 4 auf PlayStation 5 upgraden, oder indem sie die physische Version in die Konsole einlegen. Um von Xbox One auf Xbox Series X|S zu upgraden, müssen Spielende ihre physische Version für Xbox One in die Xbox Series-Konsole einlegen und die Option „Upgrade auf Xbox Series X|S“ im Titelbildschirm auswählen.

Dragon Ball FighterZ gibt Fans die Möglichkeit, ihre Lieblingscharaktere aus DRAGON BALL gegeneinander antreten zu lassen und deren ikonische Moves zu nutzen. In 3vs3-Kämpfen können sich Spielende ihre Teams nach Belieben zusammenstellen und die Stärken jedes einzelnen Charakters zunutze machen.