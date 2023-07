Dragon Ball FighterZ: Nächste Weltmeisterschaft steht in den Starlöchern

Autor:, in / Dragon Ball FighterZ

Die Dragon Ball FighterZ World Tour gibt es seit 2018. In diesem unerbittlichen Turnier kämpfen die Spieler um den Titel des besten Kämpfers der Welt. Bis auf das Turnier 2022 dominierten japanische Spieler diese Turnierreihen, die in mehreren Runden weltweit ausgefochten werden, um am Ende auf einem Live-Event den Sieger auszumachen.

Jeder Spieler hat dabei weltweit die Chance, an diesem Turnier teilzunehmen. Ihr braucht also nicht unbedingt ein Profi-Team im Rücken, um einen der begehrten Plätze zu ergattern. Zum einen werden die begehrten Slots auf den Profi-Events wie der EVO vergeben, auf denen die Spieler durch ein K.o. System um diese kämpfen werden. Zum anderen könnt ihr auch teilnehmen, indem ihr euch durch die Länder-Turniere euren Weg prügelt. Dazu wird es für jede Region verschiedene Turniere und Kampfzeiten geben, in denen ihr euch online messen könnt. Durch ein Punktesystem und einem Ranking wird damit entschieden, wer das Finale live vor Ort von euch besuchen darf.

Der letzte Weltmeister, Fenritti von CYCLOPS Osaka aus Japan, gewann das Turnier im Finale in Las Vegas. Mit seinem Sieg auf den DBFZ World Tour Finals sicherte er sich ein Preisgeld von 20.000 US-Dollar. Start des diesjährigen Turniers ist am 4. August auf der EVO 2023. Bereits im letzten Jahr übertrug Bandai Namco das Finale des Turniers auf seinem YouTube-Kanal. Wer sich das noch einmal anschauen möchte, schaut einfach hier vorbei.

Dragon Ball FighterZ ist ab 69,98 Euro im Xbox Store erhältlich. Xbox Game Pass Abonnenten freuen sich über die Möglichkeit, es auf der Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S spielen zu können.