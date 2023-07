The Elder Scrolls Online: Japanische Version für Konsolen angekündigt

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Rich Lambert von ZeniMax Online Studios hat eine Konsolenversion von The Elder Scrolls Online für Japan angekündigt.

Japanische Konsolenspieler können sich auf The Elder Scolls Online freuen. Im Herbst 2023 wird das MMO in Japan für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.

Bisher ist The Elder Scrolls Online in Japan nur über den Anbieter DMM Games für PC verfügbar. Rich Lambert, Creative Director bei ZeniMax Online Studios, hat jetzt eine Konsolenversion des MMOs mit japanischer Sprachunterstützung angekündigt.

Der genaue Veröffentlichungstermin wurde noch nicht benannt. Lediglich „Herbst“ wurde angedeutet. Weitere Informationen für Interessierte sollen bald folgen.