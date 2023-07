The Crew Motorfest: Ubisoft präsentiert neue Eindrücke

Autor:, in / The Crew Motorfest

Ubisoft hat in einer neuen Ausgabe von „Behind the Wheel“ neue Eindrücke von The Crew Motorfest veröffentlicht.

The Crew Motorfest hat bei Ubisoft eine rosige Zukunft vor sich und die Pläne sind jetzt schon weitreichend festgelegt. Was euch alles im Spiel erwartet, haben wir euch bereits präsentiert.

Jetzt stellt euch Ubisoft in einer neuen Ausgabe von The Crew Motorfest: Behind The Wheel #3 weitere Eindrücke zum Rennspiel vor:

Das Spiel könnt ihr bereits im Microsoft Store vorbestellen: