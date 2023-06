The Crew Motorfest: Das erwartet Spieler im Insel-Rennspaß

Autor:, in / The Crew Motorfest

In The Crew Motorfest geht es von der Stadt raus auf eine vielfältige Insel, die voller Aktivitäten für Rennspielfans steckt.

Ubisoft gab bekannt, dass The Crew Motorfest ab dem 14. September 2023 weltweit erhältlich sein wird und ab sofort vorbestellt werden kann. Das Spiel wird für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One sowie für Windows-PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store erhältlich sein.

Spieler können das Spiel auch drei Tage früher erhalten, indem sie die Gold oder Ultimate Edition vorbestellen: Dieser Premium-Frühzugang ist auch im Ubisoft+ Abonnement auf PC über Ubisoft Connect, Xbox und Amazon Luna enthalten.

The Crew Motorfest verlässt zum ersten Mal das US-amerikanische Festland und spielt an einem der atemberaubendsten und lebendigsten Orte der Welt: der Insel O’ahu im hawaiianischen Archipel.

Auf dem neuen Spielplatz können die Spieler durch die Straßen von Honolulu fahren, verrauchte Vulkanhänge hinunterbrettern, durch tiefe, üppige Regenwälder oder über kurvige Bergstraßen cruisen oder einfach nur an einem schönen, sonnigen Strand chillen. Allein oder mit ihrer Crew können die Spielerb bei diesem einzigartigen Festival die gesamte Insel am Steuer von Hunderten legendärer Fahrzeuge erkunden.

Das Herzstück von Motorfest sind die Playlists: eine Auswahl an themenbasierten Kampagnen, die einzigartige und aufregende Motorsportkultur-Erlebnisse bieten. Jede Playlist wurde sorgfältig entworfen, um die Spieler durch eine Reihe von maßgeschneiderten Rennen, thematischen Events und Herausforderungen in ein anderes Universum des Motorsports zu versetzen.

Ob die wilde Welt der amerikanischen Muscle Cars, eine von Japan inspirierte Nachtrennszene oder Wettbewerbe, welche ohne GPS und Fahrhilfen am Steuer legendärer Klassiker der Vergangenheit ausgetragen werden: All dies bietet The Crew Motorfest. Zum Start werden mehr als ein Dutzend Playlists zur Verfügung stehen. Die Themen reichen von der Beherrschung hochmoderner Elektro-Supercars – einer brandneuen Fahrzeugkategorie – bis hin zur Erkundung der Universen der renommiertesten Automobilmarken und -hersteller.

Mit mehr als 610 Fahrzeugen zum Launch können die Spieler ihre Fahrzeuge aus einer der vielfältigsten Modellpaletten aller Zeiten auswählen und anpassen, sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Zukunft! Darunter ist auch der Lamborghini Revuelto, der erste V12-Hybrid-Supersportwagen der italienischen Marke, der heute als Cover Car von The Crew Motorfest enthüllt wurde.

Die Spieler werden bald den Nervenkitzel genießen können, diesen Hybrid-Supersportwagen bei voller Geschwindigkeit unter dem tropischen, hawaiianischen Himmel zu fahren.

Spieler von The Crew 2 werden außerdem die Möglichkeit haben, ihre Fahrzeugsammlung kostenlos über das neu angekündigte Feature „Collection Import“ in The Crew Motorfest zu übertragen. Weitere Informationen dazu werden später in diesem Monat im Rahmen eines digitalen Summer Showcase bekannt gegeben.

Während der Entwicklung von The Crew Motorfest profitierte das Team von Ubisoft Ivory Tower vom wertvollen Feedback tausender Community-Mitglieder im Rahmen des Insider-Programms, mit dem Ziel, das spannendste und fesselndste Erlebnis für die Spieler zu schaffen.

Während das Insider-Programm nun beendet ist, kann schon bald in die Action hineingeschnuppert werden, denn vom 21. bis 23. Juli findet eine Closed Beta auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X statt. Alle Spieler können ihre Erfahrungen online über diese vollständig streambare Live-Phase teilen und sich jetzt anmelden.

Teil der heutigen Ankündigungen ist auch der neue Titelsong „Turn it up!“ des deutschen Produzenten Tujamo, der für die Cinematic Introduction von The Crew Motorfest entwickelt wurde. Dieser Song wurde in Zusammenarbeit mit Spinnin‘ Records produziert und ist ab heute auf allen Musik-Streaming-Plattformen verfügbar.

Die Limited Edition von The Crew Motorfest kann in Kürze exklusiv bei Amazon vorbestellt werden und enthält neben dem Hauptspiel einen Porsche 718 Spyder im exklusiven Fitted Jungle Design, ein Fitted Jungle Outfit sowie exklusive Unterbodenbeleuchtung und Felgen.