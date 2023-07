ARK: Survival Ascended: Release verschoben, Spiel im Preis gesenkt

Statt wie zuletzt angedacht im August erscheint ARK: Survival Ascended erst im Oktober 2023. Dafür wird das Spiel im Preis gesenkt. Als neuer Early-Access-Preis wird statt 44,99 US-Dollar 39,99 US-Dollar genannt.

ARK: Survival Ascended kommt aber nicht allein aufgrund der Verspätung günstiger in den Handel, sondern auch, weil geplant war, das Spiel am Day One mit mehr Content auszuliefern, als es nun der Fall sein wird.

Als Grund für die Verspätung nennen die Entwickler die Arbeit mit Unreal Engine 5.2. Die Entwicklung mit dieser sei einerseits sehr herausfordernd, andererseits wahnsinnig aufregend.

Während man jeden Tag neue Möglichkeiten entdecke, die Grenzen der Technologie wieder auszureizen, sei deutlich geworden, dass man mehr Zeit benötige. Als weiterer Grund für die Verschiebung wird der Aufwand angeführt, den man in das Spiel stecken müsse, damit es über alle Plattformen hinweg funktioniere.