Baldur’s Gate 3: Spielzeit liegt bei 75 bis 100 Stunden

Mit seinen zwölf Klassen, 46 Unterklassen, über 600 Zaubersprüchen und 174 Stunden an Zwischensequenzen wird Baldur’s Gate 3 aller Voraussicht nach ein wahres Umfangsmonster.

Wie Larian Studios-CEO Swen Vincke im Gespräch mit IGN verrät, geht er davon aus, dass Spieler für einen normalen Spieldurchlauf etwa 75 bis 100 Spielstunden brauchen werden. Wer alles sehen möchte, wird allerdings deutlich länger beschäftigt sein:

Auch durch verschiedene Spielweisen, den enorm hohen Widerspielwert oder den unkomplizierten Multiplayer-Modus könnten einige Spielstunden extra eingerechnet werden, so Vincke:

„Wir haben das bei [Divinity: Original Sin 2] gesehen, und das wird hier nicht anders sein. Die Leute, die im Multiplayer spielen werden, werden sich ein Jahr, anderthalb Jahre Zeit nehmen. Sie werden ihre regelmäßigen Sitzungen machen, in denen sie spielen, wie bei D&D.“

„Es wird Momente geben, in denen man sagen kann: ‚Weißt du was? Ich höre hier auf und probiere etwas anderes aus‘, und dann nehme ich es wieder auf. Es ist groß genug. Alternativ kann man auch einen anderen Charakter spielen und bei einem weiteren Durchgang sehen, was sich verändert.“

„Es hat einen enormen Wiederspielwert, weil es so viele Möglichkeiten gibt, etwas zu tun. Ich glaube, die Leute werden oft neu anfangen. Wir haben eine wahnsinnige Menge an Klassen, Unterklassen, Völkern und Untervölkern. Das ist kein kleines Spiel, das man in einem Monat durchgespielt hat. Du wirst es in kleinen Häppchen spielen. Vielleicht steigst du mit einem Freund in den Mehrspielermodus ein – wir haben auch einen Drop-in/Drop-out-Mehrspielermodus. Es gibt so viele Möglichkeiten, es zu spielen.“

„Wir haben auch bei [Divinity: Original Sin 2] gesehen, dass die Leute es jahrelang gespielt haben. Es gibt immer noch eine Menge Leute, die es spielen und immer noch neue Dinge entdecken, die darin enthalten sind. Dieses Spiel ist wesentlich größer und hat auch wesentlich mehr Tiefgang. Ich glaube nicht, dass man in einem Monat fertig sein wird, das will ich damit sagen.“