My Hero Ultra Rumble: Erste Ergebnisse aus der offenen Beta

My Hero Ultra Rumble ist Bandai Namcos nächstes Free to Play-Projekt, um die Welt mit einem weiteren bunten Battle Royale Spiel zu beglücken.

In My Hero Ultra Rumble treten die Spieler in einem von acht Drei-Spieler-Teams gegeneinander an. Zur Auswahl stehen dazu bekannte Helden und Bösewichte der Anime bzw. Manga-Vorlage. Am 2. Juni endete die offene Beta-Phase von My Hero Ultra Rumble. In einer Umfrage hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre ersten Eindrücke aus der eine Woche andauernden Testphase zu teilen.

91 % der Spieler zufrieden mit dem Spiel.

7 % können sich nicht genau entscheiden.

Und nur 2 % fanden die Spielerfahrung nicht ausreichend.

Ebenso wurden die meistgespielten Charaktere aufgelistet:

Izuku Midoriya zog 645.590 Mal in den Kampf.

Tomura Shigaraki wurde 621.060 Mal selektiert.

Dabi kam auf 612.027 Einsätze.

Das Balancing scheint dabei recht gut gelungen zu sein. Um das zu erkennen, listet Bandai Namco eine prozentuale Auflistung, welcher Held am meisten die Runden gewann:

27,80 % der Kämpfe gewann Mt. Lady. Izuku Midoriya lag mit nur 27,05 % knapp dahinter. Tsuyu Asui schaffte es auf 26,53 % zum Sieg.

Die Beta arbeitete bereits mit einem Ranking-System, um so jedem Spieler eine möglichst angenehme Spielsituation zu ermöglichen. Die Verteilung dabei zeigt hervorragend, wie vorsichtig Bandai Namco hier die Spieler aufsteigen lässt. Ein großer Teil befindet sich demnach in den Beginner Rank 1 bis 3 Sparten, die jeweils zweistellig im prozentualen Bereich belegt sind. Erst dann, nach dem ersten Amateur Rang, werden die Anteile einstellig. Bis sie schließlich auf mittleren Profi-Ebenen sogar unter 0 % gehen.

My Hero Ultra Rumble soll im Herbst dieses Jahres kostenlos für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.