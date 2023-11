My Hero Ultra Rumble: Launch-Trailer zum Start von Season 2

Autor:, in / My Hero Ultra Rumble

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Mit neuen Inhalten ist die zweite Season im kostenlosen Prügelspiel My Hero Ultra Rumble gestartet.

Der F2P-Prügler My Hero Ultra Rumble geht ab sofort in die zweite Runde. Spieler können jetzt Season 2 mit Flame Hero: Endeavor in die Schlacht ziehen, sich neue Kostüme anziehen oder im neuen Duo-Modus mit zwölf 2er-Teams um die Vorherrschaft kämpfen.

My Hero Ultra Rumble kann für Xbox Series X|S und Xbox One kostenlos heruntergeladen werden.