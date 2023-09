My Hero Ultra Rumble: Free-to-Play-Spiel erscheint Ende September

Autor:, in / My Hero Ultra Rumble

My Hero Ultra Rumble, das Free-to-Play-Spiel von Bandai Namco Entertainment, erscheint am 28. September. Im Spiel schließe ihr euch einer 3er-Gruppe an, um in einem Battle Royale mit acht Teams gegeneinander anzutreten.

Dabei spielt ihr als eure Lieblingshelden und -schurken aus der MY HERO-Serie, wobei jede Saison neue Charaktere hinzukommen. Kirishima, Yaoyorozu und Shiozaki schließen sich dem Kampf an, und alle Charaktere aus der OBT kehren ebenfalls zurück. Eure Helden personalisiert ihr mit Kostümen, Emotes und mehr.

My Hero Ultra Rumble erscheint am 28. September 2023 kostenlos auf Xbox, PlayStation, Steam und Nintendo Switch.