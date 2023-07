The Expanse: A Telltale Series: Mit Building the Belt-Video in die Schwerelosigkeit

Mit Building The Belt entführen euch die Macher von The Expanse: A Telltale Series hinter die Kulissen des Games. Der Fokus wird in diesem Video auf die Entwicklung der Figuren und derer Bewegungen in der Schwerelosigkeit gelegt.

Das Video hält dabei Eindrücke von den Raumschiffswracks bereit, die ihr erkunden und in Augenschein nehmen dürft, um dem Feind auf die Schliche zu kommen. Dabei spielt ihr die aus der Serie bekannte Gürtlerin Camina Drummer, die Seriendarstellerin Cara Gee auch The Expanse: A Telltale Series zum Leben erweckt.

The Expanse: A Telltale Series erscheint für die Xbox Series X|S und die Xbox One in einer Standard- und einer Deluxe-Edition.