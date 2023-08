The Expanse: A Telltale Series: Behind the Belt wirft Blick hinter die Kulisse

Die erste Episode „Behind the Belt“ wirft einen Blick hinter die Kulisse der ersten Episode von The Expanse: A Telltale Series.

Die Macher von The Expanse: A Telltale Series werfen einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung von Episode 1. Hinweis: Das Video enthält einen Spoiler, vielleicht möchtet ihr erst die Episode durchspielen, bevor ihr es euch anseht.

Performance Director Zachary Andrews zeichnet sich verantwortlich für die Motion Capturing Aufnahmen, er nimmt euch mit ans Set und zeigt, wie sich die Arbeit mit den Schauspielern gestaltete. Er berichtet von Aufnahmen in Schwerelosigkeit mit Schauspielerin Cara Gee, die in der Serie Gürtlerin Camina Drummer verkörpert.

Andrews erzählt von den Fragmenten, die sich in der Spielwelt befinden und Geschichten erzählen und ihre Verbindungen stärken, es lohne sich, den Charakteren zuzuhören und ihnen die Dinge, die sie wollen, zurückzubringen.

Zum Abschluss des Videos gibt es einen Ausblick auf die zweite Episode des Spiels, die am 10. August veröffentlicht wird.

The Expanse: A Telltale Series erscheint für die Xbox Series X|S und die Xbox One in einer Standard- und einer Deluxe-Edition, seit 27. Juli ist die erste Episode verfügbar, Episode zwei folgt am 10. August. Hier findet ihr eine Übersicht der Termine aller Episoden.