The Expanse: A Telltale Series: Spannender Story-Trailer veröffentlicht

Das narrative Telltale Abenteuer The Expanse beginnt mit der Veröffentlichung von Episode 1 am 27. Juli.

Heute zeigt der Entwickler einen spannenden Story-Trailer, der euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Geschichte und seinen Figuren erlaubt.

„Folgt Cara Gee, die ihre Rolle als Camina Drummer wieder aufnimmt, und erkundet an Bord der Artemis die gefährlichen und unerforschten Ecken des Gürtels. Von der Suche nach Schiffswracks in einer Schwerelosigkeit über das Überleben einer Meuterei bis hin zum Kampf gegen furchterregende Piraten – in diesem neuesten Telltale-Abenteuer trefft ihr schwierige Entscheidungen und zeigt, wie entschlossen Camina Drummer ist.“