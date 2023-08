The Expanse: A Telltale Series: Dritte Episode ab sofort spielbar

Die dritte Episode „First Ones“ des narrativen Abenteuerspiels The Expanse: A Telltale Series ist ab sofort verfügbar.

Telltale hat die dritte Folge „First Ones“ von The Expanse: A Telltale Series veröffentlicht.

Begebt euch in dieser Episode auf eine geheimnisvolle, verlassene Station und findet heraus, was die Crew der Artemis in den Tiefen dort erwartet.

Hier könnt ihr euch einen kurzen Trailer ansehen:

The Expanse: A Telltale Series erscheint für die Xbox Series X|S und die Xbox One, die vierte Episode wird am 7. September veröffentlicht. Hier findet ihr eine Übersicht der Termine aller Episoden.