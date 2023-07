The Expanse: A Telltale Series: Termine und Uhrzeiten aller Episoden bekannt

Auf ihrem Twitter Account postete Telltale die offiziellen Release-Termine aller Episoden von The Expanse: A Telltale Series.

So soll die erste Episode um Mitternacht am 27. Juli spielbar sein. Und anstelle einer Zeitzone steht dort um Mitternacht, Erdenzeit. Also darf man davon ausgehen, dass es in jeder Region um Mitternacht freigeschaltet wird. Vorbesteller der PlayStation und PC-Version dürfen sogar einen Tag früher loslegen, um Mitternacht am 26. Juli.

Episode 2 soll dann am 10. August veröffentlicht werden, Episode 3 am 24. August, Episode 4 dann am 7. September und die Bonus-Episode 5, wir berichteten, soll dann ab 21. September spielbar sein. Alle Episoden sind ebenfalls um Mitternacht spielbar.

Freut ihr euch auf den neuesten Release von Telltale? Habt ihr The Expanse: A Telltale Series vorbestellt?

Falls nicht, könnt ihr das hier nachholen: