The Expanse: A Telltale Series: Bonus-Episode für den Herbst angekündigt

Für ihr nächstes Spiel, The Expanse: A Telltale Series, kündigt Telltale jetzt eine weitere Episode für den Herbst an.

The Expanse: A Telltale Series erscheint am 27. Juli, doch bereits jetzt kündigt Telltale eine Bonus-Episode für sein neues narratives Adventure an. Im Rahmen der San Diego Comic-Con 2023 veröffentlicht das Studio einen Trailer zu der weiteren Episode. In dieser übernehmt ihr die Rolle als Chrisjen Avasarala, welche von der Schauspielerin Shohreh Aghdashloo verkörpert wird.

In der Episode werdet ihr versuchen, die Bedrohungen für die Erde und politische Gegner zu Fall zu bringen, zu navigieren und nebenbei ein Familiendrama versuchen zu managen, das euer Leben für immer verändern wird.

Einen Haken hat dieser Bonus im Herbst allerdings. Sie wird nach aktuellem Stand nicht für alle Käufer des Spiels verfügbar sein.

Vorbesteller der Deluxe Edition zu 44,99 Euro erhalten die Episode im Herbst kostenlos. Käufer der Standard Version zu 39,99 Euro haben derzeit geplant nur Zugriff auf die 5 regulären Hauptepisoden. Ob die Bonus-Episode einzeln oder als Teil des Saison Pass erhältlich sein wird, steht bislang nicht fest.