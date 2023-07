Microsoft: Umsatz mit Xbox-Inhalten und Diensten gestiegen

Autor:, in / Microsoft

Der Microsoft Konzern hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal (1. April bis 30. Juni) des aktuellen Geschäftsjahres 2023 vorgelegt.

In diesem Quartal erzielte der Windowsriese demnach einen Umsatz von 56,2 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 8 % bedeutet. Der Nettogewinn stieg um 20 % auf 20,1 Milliarden US-Dollar.

In der Xbox- und Gaming-Sparte stieg der Umsatz mit Xbox-Inhalten und -Diensten um 5 % (+1 %), was man auf das Wachstum bei Inhalten von Drittanbietern und dem Xbox Game Pass zurückführt.

Einen Rückgang gab es hingegen beim Verkauf von Xbox-Hardware. Um 13 % sanken hier die Verkäufe für Konsolen und Zubehör. Als Grund nannte man ein geringeres Volumen der verkauften Konsolen.

Microsoft CEO Amy Hood sagte über die Ergebnisse der Xbox-Inhalte und -Dienste für das vierte Quartal, dass eine „schwache Leistung bei den Inhalten von Erst- und Drittanbietern“ für den Rückgang beim Umsatz verantwortlich sind.

In einer Prognose gab Microsoft an, dass man im 1. Quartal 2024 für Xbox-Inhalte und -Dienste ein Umsatzwachstum „im mittleren bis hohen einstelligen Bereich“ erwarte. Bei Spielen „im mittleren einstelligen Bereich“. Zu Hardware äußerte man sich nicht.

Es wird geschätzt, dass der Quartalsumsatz bei ungefähr 3,49 Milliarden US-Dollar lag, was das zweitbeste vierte Quartal aller Zeiten nach dem Geschäftsjahr 2021 bedeuten würde.