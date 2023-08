Lost Eidolons: Strategiespiel für Xbox veröffentlicht

Autor:, in / Lost Eidolons

Das Warten hat endlich ein Ende! Heute erscheint das mit Spannung erwartete Lost Eidolons für PS5 und Xbox Series X/S und fesselt die Spieler mit seiner bezaubernden Welt und seinem fesselnden taktischen RPG-Gameplay.

Das von PID Games veröffentlichte und von Ocean Drive Studio entwickelte Spiel entführt die Spieler in das vom Krieg verwüstete Land Benerio, wo sie eine Rebellion gegen eine kaiserliche Armee und furchterregende Monster anführen müssen.

Während die Spieler ihre Soldaten strategisch positionieren, die Elemente einsetzen und sich mit Verbündeten zusammentun, werden sie mit herausfordernden, rasterbasierten Kampfszenarien konfrontiert, die sowohl Geschick als auch Verstand erfordern.

Mit über 20 spielbaren Charakteren und 10 Klassen zur Auswahl liegt der Weg zum Sieg ganz in den Händen der Spieler. Also, schnappt euch eure Controller und taucht ein in das epische Abenteuer von Lost Eidolons, das jetzt für PS5 und Xbox Series erhältlich ist!