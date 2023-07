Baldur’s Gate 3: Xbox Version weiterhin für 2023 geplant

Swen Vincke, Creative Director und Gründer von Larian Studios, verriet im Interview mit IGN, dass möglichst noch in diesem Jahr eine Xbox Version von Baldur’s Gate 3 veröffentlicht werden soll.

Die fehlende Erwähnung der Xbox-Plattform in einem Trailer löste Spekulationen über eine mögliche Konsolenexklusivität des lang erwartenden Rollenspiels aus. Larian führte hingegen technische Schwierigkeiten bei der Entwicklung als Begründung an. Das Team wolle erst Ankündigungen vornehmen, wenn Termine benannt werden könnten, es bestünde keine Exklusivität.

In einem neuen Interview mit IGN bekräftigte Vincke diese Aussage. Während ein Termin weiterhin nicht benannt werden kann, strebt das Team eine Xbox-Veröffentlichung im Jahr 2023 an. Eine der technischen Hürden stelle die Umsetzung der Splitscreen-Funktionen für die schwächere Hardware der Xbox Series S dar. Während Larian daran arbeitet, die Probleme zu lösen, biete auch Microsoft Unterstützung an.

„Unser Ziel ist es auf jeden Fall, das Spiel noch in diesem Jahr fertigzustellen“, sagte er. „Unsere Teams arbeiten schon seit geraumer Zeit daran, und sie sind selbst sauer, dass sie es nicht geschafft haben. Ich hoffe, die Leute verstehen, dass das die Realität der Entwicklung ist. Sie existiert. Es ist nicht unbedingt das, was man will, aber es existiert.“

„Wir wollen, dass das Spiel fertig wird. Es ist fertig. Es muss auf den Markt kommen. Wir wollen, dass die Spieler es spielen. Wir wollen, dass so viele Spieler wie möglich es spielen. Es ist also in unserem eigenen Interesse, das Spiel auf allen Plattformen zu veröffentlichen. Wir tun alles, was wir können, aber wir wollen dabei keine Kompromisse eingehen. Wir wollen sicherstellen, dass man, wenn man es in den Händen hält, sagt: Hey, das ist wirklich gut, ich will das mit meinen Kumpels im Multiplayer spielen.“