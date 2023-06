The Crew Motorfest: Zukunft des Rennspiels und Closed Beta enthüllt

Autor:, in / The Crew Motorfest

Ubisoft enthüllt die Zukunft von The Crew während des The Crew Summer Showcase

Ubisoft hat heute im Rahmen des The Crew Summer Showcase mehrere Ankündigungen zur Marke The Crew gemacht. Sechzehn Jahre nach der Gründung des Ubisoft Studios Ivory Tower und mit über 40 Millionen erreichten Spielern stellte das Entwicklerteam die nächsten Meilensteine für The Crew 2 und das kürzlich enthüllte neue Spiel The Crew Motorfest vor.

The Crew Motorfest wurde von Malu, der in-game- PR-Beauftragten für Festivals, vorgestellt. Sie teilte weitere Informationen zu den Multiplayer-Features und den Plänen für das erste Jahr nach von The Crew Motorfest mit.

Neben dem kürzlich enthüllten Playlists-System wird das Spiel eine Vielzahl von neuen Spielmodi, Aktivitäten und Events für alle Autoliebhaber bieten. Beim Motorfest wird es jede Stunde ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben, bei dem die Spielenden ihre Fahrkünste mit denen anderer messen können.

Den Anfang macht das Grand Race, ein großes Rennen mit bis zu 28 Spieler, die auf zufällig generierten Strecken auf der ganzen Insel gegeneinander antreten. Wer zuerst die Ziellinie erreicht, gewinnt! Diejenigen, die Lust auf ein bisschen mehr Chaos haben, müssen sich beim Demolition Royale auf den Crash vorbereiten, denn nur ein Team kann in dieser harten Konfrontation den Sieg erringen.

Aber die Festivitäten von The Crew Motorfest fangen gerade erst an. Das ganze Jahr über gibt es ein unterhaltsames Programm mit neuen Playlists, Summit Contests, Gästen und Feierlichkeiten. Wie bei jedem Festival ist die Hauptbühne der Ort, an dem die Action stattfindet. Sie versammelt eine Auswahl an thematisierten Events und Herausforderungen, die von einem handverlesenen Fahrzeug-Lineup und berühmten Gästen wie professionellen Fahrern, Tunern und Content Creator unterstützt werden.

Der erste Gast, der enthüllt wurde, ist kein Geringerer als Hoonigan, die in Season 2 mit ihren speziellen Projektfahrzeugen dabei sein werden. Alle vier Monate wird eine neue Season mit einer eigenen Autokultur-Fantasie eröffnet, und jeden Monat werden neue Motorfest-Hauptbühnenaktivitäten vorgestellt.

Alle, die bereits jetzt einen ersten Blick auf diese farbenfrohe Welt und die Aktivitäten werfen wollen, können sich jetzt noch für die bevorstehende Closed Beta anmelden, die zwischen dem 21. und 23. Juli für Konsole und PC verfügbar sein wird: https://thecrewgame.com/closed-beta

Außerdem wurde mehr über die Funktion „Collection Import“ bekannt gegeben, die es ermöglicht, die über die Jahre aufgebauten Fahrzeugsammlungen kostenlos in The Crew Motorfest zu importieren. Diese Funktion wird mit den meisten Fahrzeugen und Prestigeobjekten kompatibel sein, die vor dem Ende von Season 8 in The Crew 2 gekauft oder freigeschaltet wurden.

Die Inhalte von Season 9 können zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls importiert werden. Der Import der Sammlung ist völlig optional. Spielenden, die es vorziehen, neu anzufangen, steht es frei, ihr Motorfest-Abenteuer von Grund auf neu zu beginnen.

Zudem feiert The Crew 2 auch sein 5-jähriges Bestehen und das Team präsentierte seine Pläne für die kommenden Live-Inhalte von Year 6. Den Anfang macht Season 9, die am 5. Juli erscheint und ein lang erwartetes Feature einführt: Den Race Creator. Dieses Tool gibt den Spielenden die Möglichkeit, ihre eigenen Rennen zu erstellen und mit der Community zu teilen, während sie frei in der Welt von The Crew 2 unterwegs sind.

Sie werden die Möglichkeit haben, ihre eigenen Regeln, Kategorien und Modifikatoren (Fahrzeugmodell oder -marke, Verkehr, Wetter, Tageszeit…) anzuwenden, um ihre Traumrennen zu erstellen und die Fans für ihre Lieblingskreationen abstimmen zu lassen! In der ersten von zwei Episoden der Season 9 werden neue American Legends-Geschichten und -Events vorgestellt. Sie geben The Crew 2-Spielenden die Möglichkeit, sich am Steuer legendärer Fahrzeuge, wie dem Bugatti Chiron Sport 300+ Divine Edition (Hypercar), dem Ford Mustang Boss 429 Lime Edition (Straßenrennen), dem Chevrolet Camaro RS Ghost Edition (Straßenrennen) oder dem Nissan GT-R Haru Edition (Straßenrennen) auf eine epische Schatzsuche durch das Land zu begeben.

Diese Renn-Quests auf dem gesamten US-Festland und insbesondere das Road to O’ahu-Event geben die Möglichkeit, Details und Hintergrundgeschichten zu entdecken, die mit dem nächsten Teil der Marke verbunden sind: The Crew Motorfest. All diese neuen Features können während eines kostenlosen Free Weekend von The Crew 2 getestet werden, welches vom 6. bis 10. Juli auf PC und Konsolen zur Verfügung steht.