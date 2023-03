Naraka: Bladepoint: Exklusives Crossover-Event mit Conqueror’s Blade

Booming Tech, NetEase und MY.GAMES veranstalten ein aufregendes Crossover zwischen Conqueror’s Blade und Naraka: Bladepoint. Dieses kostenlose Inhaltsupdate wird an diesem Freitag veröffentlicht und lässt die Welt des nahkampflastigen Battle Royale in das taktische MMO Conqueror’s Blade einfließen.

Überall in den Ländern haben sich Pforten aufgetan und es liegt an den Kriegsherren von Conqueror’s Blade, deren Bedrohung noch vor dem Ende des Events am 13. April zu beenden.

In einem neuen, zeitlich begrenzten Modus, Riot Act, treten die Spieler gegeneinander an, während die chaotische Energie der Portale die Gefangenen der ‚Wolfskäfige‘ in einen wahnsinnigen Rausch getrieben hat. Entweder die Spieler nehmen ihre Position als Wächter ein und helfen die Dunkelheit zu bändigen, oder sie geben sich dem Wahnsinn hin und lassen als Gefangene im zeitlich begrenzten PvP-Modus das Chaos regieren.

Die Teilnahme am Riot Act bleibt natürlich nicht unbelohnt, denn während der Wahnsinn die Spieler umgibt, kann er in einige sehr exklusive Belohnungen umgewandelt werden, wie zum Beispiel die neue, von Naraka inspirierte Heldenkleidung: Bladepoint. Diese besonderen Belohnungen erhält man durch eine Kombination aus einer speziellen Währung, die man im zeitlich begrenzten Modus des Riot Acts sammelt, bzw. indem man sich täglich anmeldet.

Das Naraka: Bladepoint Crossover ist nach dem Update am 31. März bis zum 13. April verfügbar. Conqueror’s Blade und Naraka: Bladepoint sind beide kostenlos spielbar.