Naraka: Bladepoint: Weitere Details zum neuen Stab

24 Entertainment hatte kürzlich mit dem Stab eine neue Ergänzung zu seinem Waffenarsenal in Nakara Bladepoint enthüllt. Inspiriert von Shaolin-Kampfkunsttechniken werden die Spieler bald den tödlichen und doch eleganten Stab beherrschen können. Er erscheint am 17. November und ist die neueste Nahkampfwaffe im Spiel, nach den Doppelklingen, die Anfang des Jahres hinzugefügt wurden.

Der Stab, der als „Großvater aller Waffen“ bezeichnet wird, bietet eine große Reichweite und ein dynamisches Moveset, dass sich von Narakas Speer unterscheidet. Wie in anderen beliebten Martial-Arts-Filmen, -Spielen und -Medien werden die Spieler den Stab mit Agilität und Anmut auf eine fast tänzerische Art und Weise schwingen.

Die Fans haben sich diese Waffe seit der Veröffentlichung des Spiels gewünscht, und 24 Entertainment kann es kaum erwarten, dass sie diesen neuen Spielstil erleben können. Um den Spaß und das „Gefühl“ des Stabes genau richtig hinzubekommen, hatte das Studio ein wenig Hilfe, wie der leitende Produzent Ray Kwan erklärt:

„Um die Waffe wirklich zum Leben zu erwecken, luden wir einen Shaolin-Mönch in unser Hauptquartier in Hangzhou ein, um unsere Stab-Mocap-Aufnahmen zu machen: Wir nahmen eine Reihe echter Shaolin-Stabbewegungen wie Fegen, Stoßen, Aufwärtsschwingen und vieles mehr auf. Dann haben wir uns daran gemacht, sie im Spiel umzusetzen. Mit ein wenig Nacharbeit waren diese Bewegungen bereit, in Naraka eingesetzt zu werden! Ein großer Faktor, warum der Kampf in Naraka so gut funktioniert, ist die Flüssigkeit und die Funktionalität dieser komplizierten Bewegungen. Wir passen sie von Hand an und sorgen dafür, dass jede Bewegung in die nächste übergeht. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir diese Kontinuität mit dem Stab hinbekommen haben.“