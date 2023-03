Deutsche Charts: Resident Evil 4 mit gruseligem Comeback

Autor:, in / Deutsche Charts

Während zuletzt eher die Gesamtumsätze zum Fürchten waren, sorgt im Videospielmarkt nun Resident Evil 4 Remake für gepflegten Grusel – und starke Verkaufszahlen: Die aufgemotzte Wiederauflage des 2005er-Horror-Klassikers legt den nach Hogwarts Legacy bislang zweitbesten Start des Jahres hin und erobert aus dem Stand die Spitze der offiziellen deutschen PS5-, PS4- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Neben der Standard-Version verbreitet die Lenticular Edition an vierter Stelle des Xbox Series-Rankings Angst und Schrecken.

Anno 1800 tritt die Next Gen-Führung nach sieben Tagen wieder ab und zieht sich hinter Hogwarts Legacy auf den Bronzeplatz zurück. In der PS4-Hitliste muss Vorwochensieger WWE 2K23 (vier) neben Resident Evil 4 auch die Dauerbrenner FIFA 23 (zwei) und GTA V (drei) vorbeilassen. Immerhin kann der Wrestling-Kracher die Xbox One-Krone vor GTA V und Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint verteidigen. Beliebtester PC-Titel bleibt der Landwirtschafts-Simulator 22, während Mario Kart 8 Deluxe wie gehabt an der Switch-Pole-Position parkt.