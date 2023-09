NBA 2K24: Meine Karriere und die Stadt kehren zurück

2K präsentierte neue Verbesserungen für den Meine KARRIERE-Modus in allen Versionen von NBA 2K24 sowie für die Stadt auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

In der New-Gen-Version heißt die Stadt Spieler mit brandneuen Strandansichten und einer Streetball-Nebenquest willkommen, während im Meine KARRIERE-Modus nur ein Ziel zählt: der größte Basketball-Star aller Zeiten zu werden.

„Das ‚Meine KARRIERE‘-Erlebnis in NBA 2K24 rückt jetzt mehr in den Fokus, was am allerwichtigsten ist: sich auf dem Court zu beweisen“, so Erick Boenisch, VP of NBA Development bei Visual Concepts. „Die Stadt bietet derweil mit einer brandneuen Strand-Location die Möglichkeit, hautnah in die Basketball-Kultur einzutauchen und an den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten.“