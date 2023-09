Company of Heroes 3: Blick in die Zukunft

Autor:, in / Company of Heroes 3

Relic Entertainment gewährt einen Blick in die Zukunft von Company of Heroes 3 (PC, Konsole) inkl. Expansion.

Relic Entertainment enthüllt die nächsten Schritte für Company of Heroes 3 – in Form einer brandneuen Content-Roadmap, die unter anderem ein kommendes PC-Update mit zahlreichen Gameplay-Änderungen sowie neuen Content, Bugfixes und Verbesserungen für die Konsolen-Edition enthält.

Die neue Roadmap gibt Fans einen Überblick über die wichtigsten Updates und Features, die in diesem Jahr für das Spiel erscheinen.

In der Roadmap ist auch das neue PC-Update Umbral Wasp enthalten, das im Oktober erscheinen soll. Umbral Wasp wird eine verbesserte Reaktionsfähigkeit von Einheiten und Animationen, Pfadfindung für Einheiten, eine neue 4v4-Karte, eine neu gestaltete 1v1-Karte, weiteres Balancing und andere Gameplay-Verbesserungen bringen.

Die PC-Edition von Company of Heroes 3 wird im Laufe des Jahres weitere Updates mit von Fans geforderten Features wie dem Replay-System und der verbesserten Reaktionsfähigkeit von Einheiten erhalten.

Die Konsolenversion von Company of Heroes 3 wird im September das Brass-Leopard-Update erhalten, das im Juni auf dem PC veröffentlicht wurde und Konsolenspielern eine neue Karte, Gameplay-Verbesserungen und Audio-Updates bringt.

Fans, die sich nach weiteren Inhalten sehnen, müssen nicht mehr lange warten – denn die Arbeiten an einer CoH3-Erweiterung, die noch in diesem Jahr erscheinen soll, sind bereits in vollem Gange – weitere Infos wird es auf dem CoH-Blog geben.