Company of Heroes 3: Veröffentlichung im Mai für Xbox und PS5

Company of Heroes 3 erscheint am 30. Mai für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Relic Entertainment, Inc. und SEGA Europe Limited freuen sich, bekannt zu geben, dass Company of Heroes 3, das von der Kritik gefeierte Echtzeitstrategiespiel, am 30. Mai 2023 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Spieler können die Company of Heroes 3 Console Edition ab dem 25. April sowohl physisch als auch digital vorbestellen.

Zum allerersten Mal bringt Relic Entertainment seine allseits gelobte Company of Heroes-Franchise auf die Konsole und bietet Fans auf der ganzen Welt das bisher tiefgreifendste strategische Erlebnis. Konsolenspieler können sich auf eine angepasste Benutzeroberfläche, volle Controller-Unterstützung und spezielle Features freuen, die es ihnen ermöglichen, in ihrem eigenen Tempo zu spielen. Darüber hinaus wurde die Benutzeroberfläche für Gamepads angepasst, um ein unterhaltsames und fesselndes Erlebnis für alle zu gewährleisten.

Neue Funktionen wie die vollständige taktische Pause bieten Gamepad-Spielern ein Maß an taktischer Kontrolle über das Tempo auf dem Schlachtfeld. Durch das temporäre Einfrieren der Action können Spieler, die sich für die volle taktische Pause entscheiden, alle ihre Aktionen auf einmal koordinieren und jede Bewegung im Detail durchdenken, ohne den Druck, alles in Echtzeit zu tun.

Die bekannte Story von Company of Heroes versetzt die Spieler auf einen brandneuen Kriegsschauplatz, der authentische neue Taktiken, vier verschiedene Fraktionen und eine Fülle von unerzählten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg freischaltet. In den Einzelspielermodi bietet die rundenbasierte dynamische italienische Kampagne ein Spielerlebnis im Sandkastenstil mit neuen strategischen Möglichkeiten, während die weitläufigen Wüsten Nordafrikas ein klassisches, erzählerisches Einzelspielererlebnis ermöglichen. Für Spieler, die auf kompetitive Action stehen, bietet CoH3 ein riesiges Online-Multiplayer- und Koop-gegen-KI-Angebot mit mehr Fraktionen, Mechaniken und Einheiten als je zuvor.

Spieler können ihr digitales Exemplar von Company of Heroes 3 Console Edition ab dem 25. April 2023 direkt über die Xbox- und PlayStation-Stores vorbestellen oder ein physisches Exemplar über www.companyofheroes.com vorbestellen. Der Starttermin für physische Vorbestellungen kann je nach Region variieren.

