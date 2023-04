XDefiant: Starter Guide, Roadmap, Overview-Trailer und mehr

Autor:, in / XDefiant

Ubisoft gab die Termine für die geschlossene Beta von XDefiant bekannt, einem Free-to-Play-Arcade-Shooter, der von Ubisoft San Francisco entwickelt wird und Fraktionen enthält, die von einigen der beliebtesten Ubisoft-Marken inspiriert sind.

Die geschlossene Beta läuft ab sofort bis zum 23. April. Crossplay ist für die Closed Beta ebenfalls verfügbar, sodass die Spielerinnen und Spieler XDefiant von ihrem PC, ihrer PlayStation 5 oder Xbox Series X|S aus genießen können. Alle, die an einer Teilnahme zur Closed Beta interessiert sind, können sich auf www.playxdefiant.com registrieren.

Die geschlossene Beta wird alle Teilnehmenden in die XDefiant-Arena einführen, einschließlich der Features, die zum Start verfügbar sein werden:

Alle 14 Karten, die auch zum Start verfügbar sein werden

Vier von Ubisoft-Marken inspirierte Fraktionen

24 Waffen

44 Aufsätze

Fünf Granatentypen

Folgende vier Fraktionen stehen zur Auswahl: The Cleaners (The Division), Libertad (Far Cry 6), Echelon (Splinter Cell) und Phantoms (Ghost Recon Phantoms). Jede Fraktion umfasst drei Charaktere, von denen jedoch nur eine zum Start freigeschaltet ist. Die anderen Charaktere können durch Missionen freigeschaltet werden.

Die Spielfortschritte aus der Beta werden nicht ins finale Spiel übertragen, Teilnehmer werden aber bis zu zehn exklusive kosmetische Gegenstände der Beta ins fertige Spiel übertragen können.

Dazu hat Ubisoft eine Reihe an Videos veröffentlicht, um euch das Spiel zu präsentieren:

Falls ihr euch Gameplay von der Xbox Series X anschauen möchtet, gibt es hier drei erste Videos für euch: