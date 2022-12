Company of Heroes 3: So steuert sich das Strategiespiel auf Xbox Series X|S

Autor:, in / Company of Heroes 3

Entwickler Relic Entertainment hat weitere Details zur Umsetzung von Company of Heroes 3 für Konsole verraten. Das actiongeladene Echtzeit-Strategiespiel wird im nächsten Jahr den Zweiten Weltkrieg auf Xbox Series X|S bringen.

Diese Version wurde demnach speziell für Konsolen entwickelt. Sie hat eine vollständige Controller-Unterstützung, eine angepasste Benutzeroberfläche und bietet Funktionen, mit denen ihr in eurem eigenen Tempo spielen könnt.

Ein wichtiges Merkmal von Company of Heroes 3 auf Konsole ist die Möglichkeit eine vollständige taktische Pause einzulegen und das Spiel zu jedem Zeitpunkt anzuhalten. Das Feature erlaubt es euch in eurem eigenen Tempo zu spielen und damit den Verlauf einer Schlacht oder eines Scharmützels in Bruchteilen von Sekunden zu ändern, in dem ihr Bedrohungen oder Gelegenheiten zu analysieren und darauf entsprechend reagieren könnt.

Game Designer Andy Fedorchuk sagte dazu: „RTS-Spiele sind von Natur aus komplex. Die Herausforderung bestand darin, den Spielern einen einfachen Zugang zu den Werkzeugen zu geben, die sie erwarten würden. Wie können wir die Spieler am besten in die Lage versetzen, die wichtigsten Aktionen eines RTS-Spiels einfach auszuführen?“

Um Aspekte wie Einheiten, Taktiken und Ressourcen im Auge zu behalten, hat Relic Entertainment von Grund auf eine Steuerung mit Blick auf die Unterstützung von Controllern entwickelt. Das Radialmenü stellt dabei die wichtigste Änderung gegenüber der PC-Version dar, mit dem sich schnell Befehle ausführen lassen.

„Um das Controller-Layout an einer guten Stelle zu platzieren, haben wir viel getestet und überlegt, was dort sein MUSS. Wir haben viel darüber nachgedacht, welche Aktionen die Spieler am häufigsten ausführen würden, und haben Einheiten verschiedener Typen so aufgestellt, dass ihre am häufigsten verwendeten Aktionen leicht verfügbar sind. Es ist ein bisschen so, als würden wir versuchen, zukünftige Aktionen vorherzusagen“, erzählt Fedorchuk.

Des Weiteren hat man sich auch die Benutzeroberfläche angeschaut und entsprechend den Bedürfnissen angepasst, damit auch Spieler auf Konsole komfortabel navigieren können.

Im Vergleich zur PC-Version etwa fehlt am unteren Bildschirmrand die Befehlskarte, da man dort keine Maus verwenden kann. Stattdessen wird über den linken Trigger ein Befehlsrad sichtbar, mit dem Befehle durch die entsprechende Richtung des Thumbsticks gegeben erteilt werden.

Der Entwickler erklärt eine solche Aktion mit diesem Beispiel:

„Nehmen wir an, ihr wollt ein Haus zerstören, das gerade von feindlichen Truppen besetzt ist. Wählt eine Gruppe von Pionieren aus, indem ihr ein Kästchen über sie zieht (das sich von der Mitte des Bildschirms aus vergrößert, je länger ihr die Taste gedrückt haltet, wenn ihre mehrere Einheiten auswählen möchtet), drückt den Befehl „Hierher bewegen“, öffnet dann das Radialrad und wählt den Befehl „Sprengladung“ und wählt das Haus. Schaut dann staunend zu, wie das Gebäude in sich zusammenfällt und die feindliche Infanterie darin vernichtet wird.“

Company of Heroes 3 wird 2023 für Xbox Series X|S veröffentlicht. In den kommenden Monaten will man Details zur Umsetzung auf Konsole mit Spielern teilen.