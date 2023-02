Company of Heroes 3: Deutsche Afrikakorps Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Company of Heroes 3

SEGA hat ein neues Video zu Company of Heroes 3 veröffentlicht und zeigt euch dabei das deutsche Afrikakorps Kommando aus dem Zweiten Weltkrieg.

Company of Heroes 3 erscheint am 23. Februar für PC und später im Jahr 2023 für Konsolen.