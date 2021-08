Nerf Legends: Der ultimative Blaster erscheint im Oktober für Xbox

Autor:, in / Nerf Legends

Mit Nerf Legends erscheint ein neuer Blaster-Shooter für Xbox One, Xbox Series X/S und weitere Plattformen.

Nerf Legends versetzt euch in eine futuristische Sci-Fi-Welt, in der ihr euch Legionen von Roboterfeinden und ultimativen Endgegnern stellen müsst. Bewaffnet mit einer breiten Palette von Nerf-Blastern, die ihren ikonischen Gegenstücken aus der realen Welt nachempfunden sind, bekämpft ihr furchterregende Feinde in realitätsnahen Umgebungen.

Sind eure Nerf-Fähigkeiten der Herausforderung gewachsen, die ultimative Nerf-Legende zu werden?

Das Spiel bietet euch 15 authentische Nerf-Blaster aus den Mega-, Ultra- und Elite-Produktlinien. Plus aufrüstbare Perks und Skins, um deinen Blaster zu individualisieren.

Dazu warten 19 Einzelspieler-Levels mit Turnierkursen auf euch. Gespielt wird 4 gegen 4 oder 8 Spieler „Free for All“ mit Online-Multiplayer-Modi. Außerdem könnt ihr Dart-Powerups wie magnetische Push-and-Pull-, Sucher- und Freeze-Darts sammeln, um den Verlauf der Kämpfe zu verändern.

Nerf Legends erscheint im Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 & 5 und Nintendo Switch.