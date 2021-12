Netflix: The Witcher: Blood Origin für 2022 angekündigt

Seit gestern läuft die grandiose (und viel zu kurze) zweite Staffel von The Witcher auf Netflix und dazu hat sich der Streaming Dienst eine Überraschung einfallen lassen, denn mit Blood Origin bekommt die Welt der Hexer ein Sequel spendiert.

1200 Jahre vor Geralt von Riva angesiedelt, erzählt die Serie den Beginn der Ära der Hexer, als die Elfenwelt aus den Welten der Monster, der Menschen und der Elfen zu einer neuen verschmilzt und der erste Hexer war geboren.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN is coming to Netflix in 2022 pic.twitter.com/Bzva1q5jEu

