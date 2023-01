One Piece Odyssey: Demoversion startet drei Tage vor Veröffentlichung

Autor:, in / One Piece Odyssey

Wie Producer Katsuaki Tsuzuki in einer Videobotschaft ankündigt, wird am 10. Januar eine Demoversion zum kommenden Rollenspiel One Piece Odyssey erscheinen.

Eine Woche vor der Veröffentlichung des Rollenspiels One Piece Odyssey wendet sich Main Producer Katsuaki Tsuzuki in einer letzten Videobotschaft mit erfreulichen Nachrichten an die Fans.

So wird am 10. Januar, drei Tage vor der Veröffentlichung von One Piece Odyssey, eine Demoversion des Rollenspiels erscheinen. Diese wird den Anfang des Spiels enthalten und ungefähr ein bis zwei Spielstunden umfassen.

Alle Spieler der Demoversion erhalten beim Kauf von One Piece Odyssey den Gegenstand „Golden Jelly“ als Belohnung. Der Fortschritt kann auf Wunsch auf die Vollversion übertragen werden.

One Piece Odyssey erscheint am 13. Januar 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.