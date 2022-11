Overwatch 2: Ramattra Gameplay-Trailer wird diese Woche gezeigt

Autor:, in / Overwatch 2

Noch in dieser Woche wird der neue Held Ramattra in einem Gameplay-Trailer zu Overwatch 2 zu sehen sein.

Mit dem Start der zweiten Overwatch 2 Season wird sich Ramattra als neuer Tank dem Roster an Helden anschließen.

Erste Informationen zum neuen spielbaren Charakter gab Blizzard Entertainment mit der Vorstellung der Hintergrundgeschichte Ramattras schon bekannt.

Für den 26. November, also diesen Samstag, kündigt der Entwickler die Premiere des ersten Gameplay-Trailers mit Ramattra an. Um 19:00 Uhr können Spieler dann die neue Figur zum ersten Mal in Aktion erleben.