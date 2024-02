Overwatch 2: Season 9: Champions benötigt bis zu 38 GB

Autor:, in / Overwatch 2

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Am Dienstag beginnt mit Season 9: Champions nicht einfach nur eine neue Saison in Overwatch 2. Es wird in Form eines wichtigen Updates mit weitreichenden Balance-Änderungen sowie einer Überarbeitung des kompetitiven Spiels erscheinen.

Es handelt sich um einen Rebase-Patch, wie Blizzards Community Manager Kaedi im offiziellen Forum erklärt. Mit ihm werden vorherige Patches konsolidiert, was auch die Gesamtgröße des Spiels auf allen Plattformen verändert.

Damit einhergehend wird bis zu 38 GB freier Speicherplatz benötigt, damit die Aktualisierung des Spiels vorgenommen werden kann.

Es schadet also nicht zu prüfen, ob ihr ausreichend freien Speicherplatz für Overwatch 2 habt. Falls nicht, könnt ihr das Spiel auch deinstallieren und es nach dem Release des Patches erneut herunterladen.