Path of Titans: Xbox Game Preview startet diese Woche

Die Beta von Path of Titans startet diese Woche als Game Preview auf der Xbox.

Am 27. Juli 2022 wird die Xbox Game Preview von Path of Titans veröffentlicht. Dabei können alle Spieler die Beta-Version ausprobieren und bei Gefallen nach der Probezeit kaufen.

Path of Titans ist ein plattformübergreifendes Indie-Spiel mit MMO-Questing, in dem die Spieler aus über 30 Dinosaurierarten wählen und durch Lebenszyklus-Events und Social Gaming überleben, erforschen und gedeihen. Findet und baut eine Wohnhöhle in Panjura, der ersten von mehreren 8 km x 8 km großen Karten.

Im Spiel erforscht ihr einen „offenen Sandkasten“ oder erweitert das Spiel durch ein umfangreiches System von MMO-Questabenteuern für die Tierwelt von Luft-, Land- und Meeressauriern, mit Belohnungen und Anreizen vom Ei bis zum erwachsenen Dinosaurier.

Hier gibt es den Teaser-Trailer zu Path of Titans zu sehen: