Perfect World Entertainment: Unternehmen bei Gearbox Publishing eingegliedert

Wie Perfect World Entertainment in einem offiziellen Beitrag bekannt gegeben hat, wird der Publisher von bekannten Spielen wie Neverwinter, Star Trek Online oder Remnant: From the Ashes ab sofort Teil von Gearbox Publishing. Im Dezember letzten Jahres war das Unternehmen von der Embracer Group übernommen worden.

Infolge der Eingliederung soll Perfect World Entertainment weiterhin im Besitz seiner aktuellen Spielemarken bleiben und diese wie gewohnt mit neuen Inhalten unterstützen. Zudem sollen zukünftig weitere aufregende Projekte folgen.

Auch personell sowie in der Struktur des Unternehmens werden keine großen Veränderungen vorgenommen und alle Mitarbeiter bleiben erhalten.

Zum aktuellen Zeitpunkt besteht die einzige Änderung darin, das bisher verwendete Perfect World Entertainment-Logo durch das neue Logo von Gearbox Publishing zu ersetzen.