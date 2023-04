Pinball FX: Crypt of the NecroDancer Tisch gibt den Ton an

Nächste Woche erscheint der Crypt of the NecroDancer Tisch für Pinball FX, der Spieler musikalisch fordern will.

Flipper-Freunde können ihre Sammlung an Tischen in der nächsten Woche erweitern. Zen Studios kündigt für den 13. April die Veröffentlichung des Crypt of the NecroDancer Tisches an.

Der Tisch basiert auf dem Hardcore-Rhythmusspiel Crypt of the NecroDancer des Entwicklers Brace Yourself Games aus dem Jahr 2017.

Mit dem Flipper- und Rhythmus-Fusionstisch für Pinball FX wird die verrückte Atmosphäre mit 6 Zonen, Bosskämpfen, und einem mörderischen Soundtrack eingefangen.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es im Trailer: