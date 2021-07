PlayerUnknown’s Battlegrounds: PUBG Animationsprojekt in Arbeit

KRAFTON, Inc. arbeitet mit Adi Shankar an der Entwicklung und Realisierung eines PUBG Animationsprojekts.

KRAFTON, Inc. verantwortlich für Unterhaltungsprodukte wie PUBG: BATTLEGROUNDS, gibt bekannt, dass es Adi Shankar für die Entwicklung eines kommenden Animationsprojekts basierend auf dem Hit-Franchise Showrunner verpflichtet hat.

Als einer der innovativsten Content Creators in Hollywood und Visionär der Geek-Kultur hat Shankar unter anderem die Netflix Original Serie „Castlevania“ produziert, deren vierte und letzte Staffel im Mai dieses Jahres mit großem Beifall der Kritiker endete, „The Grey“ mit Liam Neeson, den Noir-Klassiker „Killing Them Softly“ mit Brad Pitt, den Kult-Superhelden-Hit „Dredd“ mit Karl Urban, „The Voices“ mit Ryan Reynolds und „Lone Survivor“ mit Mark Wahlberg.

Neben seiner traditionellen Arbeit ist Shankar auch für die von Andy Warhol inspirierte, preisgekrönte und nicht autorisierte Video Streetart Serie „The Bootleg Universe“ bekannt, in der er die Ikonografie der Popkultur neu interpretiert und subvertiert. Gemeinsam mit Shankar möchte KRAFTON sein kommendes Animationsprojekt gestalten und die Welt von PUBG zum Leben erwecken.

„Als Spieler habe ich seit der Veröffentlichung von PUBG im Jahr 2017 die Konkurrenz in den Battlegrounds erfolgreich geschlagen. Ich bin KRAFTON dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen, um meine Vision als Filmemacher zu realisieren, und ich freue mich darauf, diese Reise gemeinsam anzutreten“, sagt Adi Shankar. „Für mich stellt dieses Animationsprojekt einen weiteren Schritt in der Entwicklung dar, die niedergebrannte Brücke zwischen der Spieleindustrie und Hollywood zu reparieren. Ich freue mich darauf, allen zu zeigen, wie es aussieht, wenn man ein Chicken Dinner gewinnt.“ „Neben der kontinuierlichen Entwicklung neuer und fesselnder PUBG-Inhalte im Spiel stellt unsere Partnerschaft mit Adi Shankar einen Schritt in unserer Strategie dar, das PUBG-Universum zu einem Multimedia-Franchise auszubauen“, so CH Kim, CEO, KRAFTON, Inc. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Shankar eine Welt zu erforschen und zu realisieren, die das Spiel für unsere Fans zum Leben erweckt und in naher Zukunft mehr über dieses animierte Projekt zu erzählen.“

Dieses Projekt ist ein Beispiel für die jüngste Erweiterung des IP-Geschäfts von KRAFTON, die darauf abzielt, Original-IP zu größeren Multimedia-Franchises zu erweitern. Zusätzlich zu Shankars angekündigtem Animationsprojekt hat sich das PUBG-Universum mit den jüngsten Veröffentlichungen seines ersten Live-Action-Kurzfilms „Ground Zero“ mit Don Lee („Marvel Studios‘ Eternals“, „Train To Busan“) in der Hauptrolle und seiner investigativen „Doku-Serie“ mit Jonathan Frakes („Star Trek: The Next Generation“, „Beyond Belief: Fact or Fiction“) namens „Mysteries Unknown: Birth of the Battlegrounds“ erweitert.

Zu den weiteren Investitionen des Unternehmens zählen Hidden Sequence, eine koreanische Drama-Produktionsfirma, und die Ankündigung von Project Windless, das KRAFTON zu einem Spiel und einer größeren Multimedia-Franchise entwickeln möchte und auf dem koreanischen Fantasy-Roman „The Bird That Drinks Tears“ basiert.

Mit mehr als 55 Millionen Spielern, die täglich auf allen Plattformen spielen, hat sich das PUBG-Franchise über 70 Millionen Mal auf PC und Konsole verkauft und wurde über eine Milliarde Mal auf Mobilgeräte heruntergeladen. Als eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten hat PUBG seit seiner Einführung im Jahr 2017 mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter sieben Guinness World Records und mehrere Game of the Year Awards.