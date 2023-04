Popularium: Veteranen der Spieleindustrie gründen neues Studio

Richard Garfield, Skaff Elias, Arka Ray und Jon Bankard, Veteranen der Spieleindustrie, gaben bekannt, dass sie sich zusammengetan haben, um ein neues Spielestudio zu gründen: Popularium. Die vier Mitbegründer haben jeweils an einigen der bekanntesten Spiele und Franchises der Welt mitgearbeitet und Teams geleitet, darunter Magic: The Gathering, Hearthstone, World of Warcraft, Xbox Live und viele mehr.

„Die Kernphilosophie hinter Popularium ist es, Spieler zu befähigen, anstatt sie nur als Kunden zu behandeln“, so Ray. „Wir entwickeln Spiele und Erlebnisse, die die Grenzen zwischen Spielern und Entwicklern verschwimmen lassen. Wir wollen den Spielern die Art von Freude, Flexibilität und Tiefe in unseren Spielen bieten, die sie von den Entwicklern von Magic, Hearthstone und anderen Spielen erwarten würden.“

Die Gründung von Popularium wurde auf einem geschlossenen „First Look“-Event bekannt gegeben, auf dem die Teammitglieder den Starttitel von Popularium – Chaos Agents – vorstellten. Es wird erwartet, dass Popularium in diesem Sommer mehr veröffentlicht, wenn sich die Spieler auf popularium.com auf die Warteliste setzen lassen, um in die Chaos Agents-Community aufgenommen zu werden.

„Seit der Veröffentlichung von Magic habe ich versucht, etwas zurückzuerobern, von dem ich dachte, dass es nach der Veröffentlichung verloren gegangen ist“, sagte Garfield. „Als Magic zum ersten Mal entwickelt wurde, hatte jeder seine eigene wertvolle Sammlung, aber diese Schätze wurden zu Gebrauchsgegenständen, und wir haben etwas von dieser Magie verloren. Seitdem habe ich versucht, herauszufinden, wie man zu dieser Magie zurückkehren kann. Jetzt können wir mit den Chaos-Agenten diese einzigartige Sammlungsidee digital zurückbringen. Wenn alle das Gleiche haben, sagen diese Experten, dass man sich an den Standard halten muss, wenn man gut spielen will, was sehr präskriptiv ist und nicht viel Raum für Entdeckungen und Spiel lässt. In Chaos Agents sind die Ratschläge der Experten viel allgemeiner gehalten und lassen den Spielern viel mehr Raum, etwas Interessantes zu entdecken, was sie einzigartig macht.“ „Wir sind begeistert, die unglaublichen Fortschritte, die das Team gemacht hat, mit anderen zu teilen“, so Bankard. „Der Chaos-Agenten-Simulator und die Technologie sowie die weitreichende IP, das Spieluniversum und die Metaspielsysteme, die zusammenwachsen.“

Während der Veranstaltung, die am 5. April stattfand, führten Garfield, Elias und Bankard die Teilnehmer durch eine komplette Spielschleife mit dem Chaos Agents Simulator und gaben eine Vorschau auf das einzigartige Helden- und Charaktererstellungssystem von Popularium.

Die Grafik- und Erzählteams, bestehend aus erfahrenen Kreativen wie Chris Ryall (ehemals Chief Creative Officer bei IDW Publishing), Jeremy Cranford (ehemals Art Director bei Blizzard und Wizards of the Coast) und Peter Orullian (Schöpfer der Vault of Heaven-Serie), enthüllten außerdem Details zum Spieluniversum, den Rassen, den Charaktermotivationen sowie den offiziellen Namen und die Titelmusik für Chaos Agents.

„Gemeinsam haben wir daran gearbeitet, ein tiefgründiges Spiel zu entwickeln, in dem die Erfahrung jedes Spielers einzigartig ist und dennoch eine allgemeine Ausgewogenheit besteht“, so Elias. „Wir streben danach, ein interessantes Gameplay zu liefern, das sich auf der Ebene des einzelnen Spielers und der Spielumgebung im Allgemeinen ständig verändert. Die Metagame-Herausforderungen, die mit der Schaffung der Community und der Wirtschaft, die mit dieser Art von Spiel verbunden sind, verbunden sind, sind nicht einfach, aber die Gelegenheit reizt uns, und wir haben interessante Lösungen, an denen wir seit langem arbeiten.“