Pragmata: Erscheint offiziell erst 2023, neues Artwork veröffentlicht

Capcom möchte mit Pragmata ein unvergessliches Science-Fiction-Adventure schaffen. Doch das kostet Zeit.

Mit einem kurzen Clip entschuldigt man sich daher, dass die neue IP des japanischen Unternehmens erst 2023 erscheinen wird.

Als kleines Trostpflaster zeigte man ein neues Artwork:

An update on #PRAGMATA:

Our team is hard at work on the project, but to ensure this will be an unforgettable adventure, we've decided to shift the release window to 2023. In the meantime, we have a brand new artwork to share with you. Thank you for your patience.🌑 pic.twitter.com/3ZTOkIWEYD

