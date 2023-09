PUBG: Battlegrounds: Patch 25.2 mit neuen Features

Krafton, Inc. hat das Update 25.2 für PUBG: Battlegrounds veröffentlicht, das die furchterregende Dragunov-Waffe, verbesserte Anpassungen am AUG-Sturmgewehr und das Chroma Progressive Weapon Skin-System enthält.

Das 25.2 Update enthält:

Einläuten einer neuen Ära durch die Dragunov

Mit der Einführung der Dragunov, einer neuen Designated Marksman Rifle (DMR), wird das Geschehen auf dem Schlachtfeld neugestaltet. Diese leistungsstarke Waffe zeichnet sich durch hohen Schaden und eine große Reichweite von 500 Metern aus. Darüber hinaus ist die Dragunov mit allen Zielfernrohren kompatibel, so dass die Spieler ihre Vorgehensweise individuell anpassen können. Die Dragunov ist in normalen Matches, Ranglistenspielen, auf Trainingsplätzen und in benutzerdefinierten Matches verfügbar.

Taktische Überarbeitung der AUG

Die AUG wurde nach ihrer Wiedereinführung als World-Spawn-Waffe strategisch verbessert, was zu einer erhöhten Nutzung geführt hat. Deshalb wird die AUG bearbeitet und ihre Feuerrate auf 720 gesetzt. Auch der horizontale und vertikale Rückstoß werden angepasst, wodurch die AUG zu einer ausgewogeneren und wettbewerbsfähigen Waffe wird.

Eine lebhafte Entwicklung mit Chroma-Anpassung

PUBG 25.2 führt mit dem Debüt des Chroma-Skin-Typs eine Veränderung des progressiven Waffenskin-Systems ein. Chroma verleiht Waffen-Skins lebhafte Farbtöne und Effekte. Chroma ist nicht nur auf Progressive Weapon Skins beschränkt, sondern verleiht auch Attachment-Skins, Beutekisten und Killfeed-Rahmen mehr Lebendigkeit und bietet den Spielern eine große Bandbreite an visuellen Möglichkeiten.