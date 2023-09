Starfield: Xbox Series X|S Grafik- und Performancevergleich

Zum heutigen Early Access hat Digital Foundry ein Video zu Starfield veröffentlicht, welches sich Grafik und Performance des Rollenspiels auf Xbox Series X und Xbox Series S widmet.

Laut einem Begleitartikel berichtet man von einer ausgezeichneten Grafik, die mit einem hohen Detailgrad versehen ist. Starfield biete auf Xbox Series X|S „flüssige, konsistente, stabile und detaillierte Grafik“, wie es heißt. Auch die Nachbearbeitung seien exzellent. Weniger gut sei hingegen die in Segmente eingeteilte Welt mit häufigen Ladescreens. Kurze Unterbrechungen werden teilweise mit Animationen kaschiert.

Auf Xbox Series S stellte man eine eingeschränkte Sichtweite fest, da hat die Xbox Series X mit mehr Details auf Entfernung (Geometrie, Felsen, Steine, etc.) die Nase vorn. Ansonsten seien die Umgebungsdetails (Bäume und Felswände) größtenteils auf beiden Konsolen gleich gerendert.

Man stellte außerdem fest, dass die Texturendetails auf Xbox Serie X und Xbox Series S im Normalfall ähnlich sind und bei einem direkten vergleich keine Unterschiede an gleichen Stellen feststellen konnte.

Was die Bildrate angeht, so soll Starfield in fast allen Belangen stabile 30fps sowohl auf Xbox Series X als auch Xbox Series S abliefern. Das schließt Kämpfe oder das Erkunden von Planeten mit ein. Einzig beim Besuch in zwei Städten soll es zu Problemen kommen, in denen Ruckler vorkommen und einige Frames entsprechend verloren gehen. Man berichtet auch von einer „anzukündigen Pause“ im Raumhafen einer Stadt, was aber wohl die absolute Ausnahme sein dürfte.

Viele weitere Details zur Grafik und Performance von Starfield auf Xbox Series X und Xbox Series S sind im Video und im Artikel von Digital Foundry auf Eurogamer zu finden.