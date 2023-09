Quadroids: Kostenlose Demo auf Steam verfügbar

Autor:, in / Quadroids

Der Puzzle-Plattformer The Mind Twisting Quadroids beglückt ab heute die Massen mit einer kostenfreien Steam-Demo.

Die Publisher Just for Games und Fabloo Games haben bekannt gegeben, dass der kopfzerbrechende 2D-Puzzler The Mind Twisting Quadroids vom Entwicklungsstudio Blue Loop Studio ab sofort eine kostenfreie Steam-Demo vorzuweisen hat.

In Quadroids werden Spieler auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X die Galaxie mit Hilfe von Robotern erobern – oder es zumindest versuchen.

Die Übersicht auf allen vier Bildschirmen gleichzeitig zu bewahren, ist nämlich ganz schön herausfordernd. Auf der gestrigen MIX wurde ein neuer Cinematic-Trailer enthüllt, der einen kleinen Einblick in die Kopfakrobatik gibt, die hier vonnöten ist.

Seht euch den Trailer hier an und überlegt euch schon mal eine Strategie für die Demo:

In The Mind Twisting Quadroids helfen Spieler dem bösen Roboterherrscher Roboctopus dabei, sein Schicksal zu erfüllen und den ganzen Kosmos zu unterjochen. Dabei kontrollieren sie eine Armee aus ausgesprochen ersetzbaren Quadroid-Bots durch mehr als 100 Level voller Laser, Säurepools und anderer unangenehmer Hindernisse. Nur wer den Überblick über alle vier Bildschirme behält und die Quadroids taktisch klug opfert, wird ans Ziel kommen.

Wenn eure Oma immer gesagt hat, dass ihr ein helles Köpfen seid, dann ist Quadroids der ultimative Test dieser Hypothese.

“Quadroids wurde entworfen, um mit seinem cleveren Ansatz die verbissensten Puzzle-Platforming-Fans herauszufordern.”, sagte Guillaume Crouzille, der Schöpfer von The Mind Twisting Quadroids. “In der heute erscheinenden kostenfreien Steam-Demo werden Spieler*innen einen Quadroid nach dem anderen opfern müssen, um die Lösung der Rätsel auf den vier Bildschirmen zu finden. Enttäuscht Roboctopus nicht, die Galaxie kann sich schließlich nicht selbst beherrschen.”

The Mind Twisting Quadroids wird bald für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.