QuakeCon: Findet 2022 zum dritten Mal nur digital statt

Auch in diesem Jahr wird es eine QuakeCon at Home geben, die rein digital stattfindet.

Bethesda gab bekannt, dass die QuakeCon in diesem Jahr vom 18. bis 22. August 2022 stattfinden wird.

Zum dritten Mal wird die Veranstaltung, die sonst in Dallas ihre Heimat hat, vor den Bildschirmen daheim und somit rein digital stattfinden.

In einer Mitteilung heißt es, dass ein solches Event Monate an Vorausplanung verlangt und man musste, im Angesicht von viel Ungewissheit in der Pandemie, diese wichtige Entscheidung treffen.

Fans dürfen aber dennoch ein spannendes Streaming-Programm erwarten.

Weitere Details zu den Programmen der QuakeCon sollen im Juni verkündet werden.