Railway Empire 2: Abfahrtstag im Xbox Game Pass steht fest

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios geben heute den Erscheinungstermin für Railway Empire 2, den Nachfolger der beliebten Eisenbahnmanagement-Simulation, bekannt: Ab dem 25. Mai 2023 geht es mit Volldampf voraus, wenn angehende Zugtycoons die Revolution des Transportwesens einläuten.

Railway Empire 2 wird mit dem Xbox Game Pass für Konsole und PC veröffentlicht sowie auf PC, Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen (unterstützt durch Smart Delivery) und PlayStation 4|5 erhältlich sein. Der Titel wird zudem später in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen.

Nach der industriellen Revolution übernehmen Spieler eine kleine Bahngesellschaft im 19. Jahrhundert und verwandeln diese nach und nach in ein lukratives Eisenbahnimperium.

Railway Empire 2 baut auf den besten Eigenschaften seines Vorgängers auf und ist größer und besser als jemals zuvor. Spieler wählen aus weitläufigen Karten in Europa oder Nordamerika und erschließen diese mit 60 historischen Lokomotiven.

Mit größeren Bahnhöfen und verbessertem Streckenbau stehen Eisenbahner alle Möglichkeiten offen, das größte Streckennetz des Kontinents zu errichten.

Neben der Kampagne mit 5 Kapiteln, 14 Szenarien, dem freien Spiel und dem Modellbaumodus können Spieler sich insgesamt zu viert im kooperativen Mehrspielermodus zusammentun.

