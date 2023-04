Autor:, in / Railway Empire 2

Railway Empire 2 nähert sich planmäßiger Abfahrt. Zusätzlich könnt ihr am Gleis „Day One – Xbox Game Pass“ einsteigen.

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios kündigen heute die Deluxe Edition und Start der Vorbestellungen für die mit Spannung erwartete Eisenbahnmanagement-Simulation Railway Empire 2 an, die am 25. Mai 2023 erscheint.

Mit der Deluxe Edition erhalten Spieler zusätzlich exklusive Lokomotiv-Skins, Bahnhofs-Skins und den digitalen Soundtrack. Die Deluxe Edition kann ab sofort für 59,99 €, die Standard-Edition für 49,99 € vorbestellt werden. Ein Vorbesteller-Rabatt von 10 % ist auf den Plattformen Steam, Epic Games Store und Microsoft Store, inklusive Vorabinstallation mit Xbox Games Pass, sowie im PlayStation Store für PlayStation-Plus-Mitglieder verfügbar.

Das Warten auf Railway Empire 2 nähert sich dem Ende! Das Spiel lässt aufstrebende Industrielle dem goldenen Zeitalter der Lokomotiven ihren Stempel aufdrücken und bietet mit den Bonusinhalten der Deluxe Edition zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung ihrer Züge.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Eisenbahnmagnaten und bauen ein großes Schienen-Imperium auf, indem sie Ressourcen verwalten, Gleisstrecken bauen, Städte miteinander verbinden und sie ausbauen, um das größte Eisenbahnnetz zwischen realen Städten in Europa und Nordamerika zu errichten.

Aufbauend auf dem Erfolg des Vorgängers bietet Railway Empire 2 das fesselnde Gameplay des Originals mit verbesserten Funktionen und neuen Inhalten, einschließlich kooperativem 4-Spieler-Multiplayer*, 60 historisch korrekten Lokomotiven, verbessertem Gleisbau, automatischer Anpassung des Geländes, einer Kampagne mit fünf Kapiteln, 14 Szenarien, freiem Spiel und neuen Baumodi.

Railway Empire 2 wird am 25. Mai 2023 mit Xbox Game Pass für Konsole und PC veröffentlicht und ist für Xbox Series X|S sowie Xbox One Konsolen (unterstützt durch Smart Delivery), PC und PlayStation 4|5 erhältlich. Der Titel wird später in diesem Jahr auch für Nintendo Switch erscheinen.

Begleitend zum Start des Vorverkaufs wird Kalypso Media am Donnerstag, den 27. April um 19:00 Uhr CEST einen Livestream auf seinem Kanal Kalypso_live ausstrahlen.