RAWMEN: Reichlich Multiplayer-Action im Küchenalptraum

RAWMEN von Entwickler ANIMAL und Publisher tinyBuild wird am 1. Juli zum ersten Mal auf die Öffentlichkeit losgelassen – meldet euch jetzt an und erlebe ein Wochenende voller Fressorgien.

RAWMEN ist ein feucht-fröhlicher Online-Shooter, den Geoff Keighley auf dem Summer Game Fest vorgestellt hat. Ihr verschüttet Suppe, bewerft Gegner mit Torten und prügelt auf sie ein, um mit einer Menge Bouillonwürfeln davonzukommen. Schaut euch unten den frisch servierten Trailer des Tages an:

RAWMEN ist ein All-you-can-eat-Buffet der Third-Person-Shooter-Action. Erstellt euren persönlichen Küchenalptraum im Charakter-Designer und macht euch bereit, Freunde und Rivalen gleichermaßen zu vermöbeln. Rutscht, hüpft und rollt euch durch die Maps im Skatepark-Stil, während ihr ein ganzes Arsenal an verrückten Waffen aus der Küche benutzt.

Im neuen Drei-Gänge-Turniermodus könnt ihr euch in ein wildes Essens-Chaos stürzen. Ihr könnt alleine spielen oder ein Team aus vier Feinschmeckern zusammenstellen. Kämpft in verrückten Spielmodi an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt. Wenn ihr es schafft, unbeschadet zu überleben, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr den Gewinn teilt oder ob ihr in einer Sudden Death-Runde gegen eure Freunde um die komplette Portion kämpft. Der Gewinner isst das gesamte Abendessen!

Doch es wird viele Möglichkeiten geben, um satt zu werden. Ihr könnt euch im Broth Battle Deathmatch auf alle Gegner stürzen, euch in Top RAWMEN durch verrückte Hindernisparcours furzen, in Claim Chowder die Stellung (und den Eintopf) halten und im Team Meatball einen riesigen saftigen Klumpen der Zerstörung formen.

Läuft euch schon das Wasser im Mund zusammen? Dann sichert euch in der zeitlich begrenzten Beta, vom 1. bis zum 3. Juli, eure Portion RAWMEN!