Rebel Wolves: Cyberpunk-Entwickler wird Creative Director

Branchenveteran Mateusz Tomaszkiewicz (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Thronebreaker: The Witcher Tales) hat sich offiziell dem Spielestudio Rebel Wolves als Creative Director angeschlossen.

Mateusz schließt sich vielen seiner ehemaligen CD PROJEKT RED-Kollegen und vielen neuen Talenten innerhalb des Rebel Wolves-Teams an, während sie an ihrem kommenden storygetriebenen Dark-Fantasy-Rollenspiel-Abenteuer arbeiten, in dem sie ihre umfangreiche Erfahrung zusammenbringen, um das RPG-Spiel ihrer Träume zu erschaffen.

Mateusz Tomaszkiewicz, Creative Director von Rebel Wolves, sagte: „In all meinen Jahren in der Spieleentwicklung waren storygetriebene Rollenspielabenteuer schon immer etwas, das mich am meisten begeistert hat. Für mich gibt es nichts Schöneres, als in handgemachte Geschichten und Welten einzutauchen und sie zu entdecken.“ „Es gibt heute so viele fantastische Rollenspiele, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht nur genug Platz, sondern auch einen Hunger der Spieler nach fesselnden Geschichten gibt. Deshalb freue ich mich sehr, bei Rebel Wolves als Creative Director viele meiner langjährigen Freunde wiederzusehen und viele neue kennenzulernen. Unser Ziel ist es, das RPG zu liefern, das wir selbst gerne spielen würden.“

Die Fähigkeit, Welten zu erschaffen, die die Spieler erkunden wollen, und gleichzeitig emotional ansprechende Geschichten zu erzählen, sind die Säulen, auf denen Mateusz seine Karriere als Narrative Designer aufgebaut hat. Er schließt sich einem talentierten Team von Branchenveteranen an, mit denen er bereits an Projekten wie der The Witcher-Serie und Cyberpunk 2077 zusammengearbeitet hat.

Ihr kommender Fantasy-Rollenspiel-Titel ist offiziell in die Alpha-Phase der Entwicklung eingetreten, und das Team plant, noch in diesem Jahr mehr über das Spiel zu verraten.

„Wir wollen eine Welt erschaffen, die man erforschen und in die man tief eintauchen möchte, und Geschichten erzählen, die einem die Charaktere ans Herz legen“, so Mateusz Tomaszkiewicz. „Wir wollen ein Erlebnis bieten, das eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten und Raum für Experimente bietet, wenn man es erneut spielt. Meine Aufgabe bei Rebel Wolves wird es sein, mit so vielen talentierten Leuten an diesem Erlebnis mitzuarbeiten, und ich kann es kaum erwarten, dass alle sehen, was das Team seit geraumer Zeit vorhat.“